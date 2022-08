Insändare: Blekinges ryggrad: Blekingetrafiken

●Skärgårdstrafik för att göra skärgården tillgänglig året runt, där Blekingetrafiken även är delaktig i båttrafiken som endast går under sommaren.

Trafiken anpassas efter årstiderna med tätare trafik under rusningstrafik och under sommaren finns anslutningar som passar till skärgårdsbåten. Under sommarens trevliga evenemang förstärker Blekingetrafiken så att man enkelt ska komma dit och sedan hem på sennatten.