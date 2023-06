Insändare: Blockaden måste upphöra!

Enligt FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) har antalet varutransporter in i Gaza i vår minskat med 36% sedan början av året, och ligger nu 26% under genomsnittet för år 2022. Likaså har exporten från Gaza – främst av jordbruksprodukter – minskat med 32% och ligger nu 18% under genomsnittet 2022. Utsvältningen av Gaza fortsätter.