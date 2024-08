Insändare: Brudöverlämning är inget att förfasa sig över

Det har blossat upp en debatt om huruvida en brud ska kunna ledas in till sin blivande gemål till vigselceremonin av sin far eller ej. Detta efter att två socialdemokratiska kyrkopolitiker skickat in en motion till höstens kyrkomöte om att detta förfarande ska ”regleras och stoppas”. I Sydöstran förfasar sig signaturen H Fransson, V.D.M. över det som han ser som en amerikansk sed som leder det jämställda Sverige ”hundra år tillbaks i tiden”. Det är på grund av allt för mycket filmtittande som detta påfund letat sig in i giftaslystna svenskars hjärtan menar hen. Inte nog med det, hen passar även på att förbarma sig över de stackars nervösa brudgummarna: