Insändare: Centern nästa krisparti?

Under de senaste månaderna har stödet för Mp varit fallande, ofta under fyra procent. Sannolikt får Mp lida för de höga energipriserna. Inte heller Mp kan räkna med stödröster. Risken är stor för att också Mp får lämna riksdagen.

C har hamnat utanför den intensiva debatten. I denna finns S, i viss mån V, M och Sd. Centerns tidigare så starka organisation sviktar också. Medlemsantalet har följt med röstetalet. Förvisso har C långt mer än en miljard kronor i kassan, som kan användas i marknadsföringen. Men C saknar just nu en fråga, som kan få in partiet i debatten!