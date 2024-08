Insändare: Dags för Blekinges skolor att leda kampen mot global hunger

Höstterminen i Blekinges skolor närmar sig. Skolorna ska också arbeta för Agenda 2030 och dess mål att bekämpa global hunger. Det är nu kritiskt att införa växtbaserad skolmat eftersom det effektivt bekämpar världshungern. FN släppte förra veckan rapporten ”State of Food Security and Nutrition in the World” som visar en mycket allvarlig utveckling.