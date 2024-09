Insändare: Det är liksom så vi svenskar är

”Även föräldrar och vuxna som ska till exempel köpa möbler från IKEA, eftersom de inte har Swish och bank-ID. Under asylprocessen får man ett ID-kort” skrivs det. När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort.

Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Kortet är personligt och ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din ansökan om asyl. LMA-kortet innehåller också information om du har rätt att arbeta under tiden som asylsökande, så kallat AT-UND.