Insändare: Femtiosju (57) nyanser av brunt

Å andra sidan tycker jag att uttrycket ”den blåbruna sidan” som Per Bolund använde i partiledardebatten nyligen är en grov förolämpning mot de tre oppositionspartierna M, KD och L. Inget av dessa partier kan beskyllas för högerextremism i någon form.

Personligen beklagar jag M:s, KD:s och inte minst L:s vägval. All kraft borde läggas på att återupprätta alliansen med tydliga markeringar mot ytterkantspartierna V och SD. Som medlem i Liberalerna i mer än 60 år – och aktiv politiker under de flesta av dessa år – är det smärtsamt att se en utveckling med ett regeringsalternativ som är beroende av SD. Kan man hoppas att L:s landsmöte i november tydliggör gränsdragningen mot alla former av högerextremism?