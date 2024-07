Insändare: Flytta marinbasen!

Fram till 90-talet fanns transporter på järnväg i tunnel under Stortorget på Trossö ända fram till marinbasen. Den järnvägen är numera nedlagd och uppriven.

Oavsett om transporter till och från marinbasen går via Borgmästarkajen, via Drottninggatan, eller på järnväg under Stortorget. Alldeles oavsett - så blir det inte optimalt, vare sig för Försvarsmakten eller för kommunen. Det blir inte ens bra.