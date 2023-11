Insändare: Folkrätten är tydlig

Skyldigheten att skydda etablerades 2005 som en ny folkrättslig princip på ett toppmöte inom FN: The responsibility to protect, R2P.

Den 14 oktober sade Albanese: ”The international community has the responsibility to prevent and protect populations from atrocity crimes.” Är det inte just det som menas med skyldigheten att skydda: att ta sitt preventionsansvar och att skydda en befolkning från ohyggliga brott.