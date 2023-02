Insändare: För många partier

Mp avviker i många frågor från de båda stora blocken. Mp ligger närmare C.

Var C hamnar efter partiledarbytet vet vi inte. En skillnad finns i att C är det rikaste partiet, med minst 20000 kr per medlem i förmögenhet. Partiet är nu bara femtedelen så stort, jämfört med Fälldins tid, både opinionsmässigt och medlemsmässigt.