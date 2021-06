Insändare: Förändra skolmatens innehåll

Gällande köttet i skolan verkar vi Sverigedemokrater för att det inte ska köpas in kött där djuret avlivats genom gasning i koldioxid. Anledningen till det är flera, framför allt eftersom det är en fruktansvärt plågsam död samtidigt som det bara är större slakterier som använder sig av metoden. Skulle vi istället ställa krav genom slaktmetod skulle kommunen kunna köpa in en större mängd kött än vi redan gör idag från lokala slakterier.

Angående KRAV-märkning eller inte så är detta just en märkning. I vissa fall finns det ett mervärde i att köpa in KRAV-märkta matvaror men allt som oftast inte. När det kommer till de produkter som generellt innehåller mycket miljögifter anser vi Sverigedemokrater att dessa inte bör köpas in alls, eller införskaffas genom ekologisk produktion. Varor som inte är besprutade kan köpas in utan eko-märkning.