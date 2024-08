Insändare: Galet att man får värva från konkurrenterna

Det systemet borde Svenska fotbollsförbundet ändra på. Får allsvenska fotbollsklubbarna hålla på värva från sina konkurrenter mitt under brinnande säsong då vet ju inte klubbarna vilka lag dom har från den ene veckan till den andre. Samt att det är ju inte lätt för klubbarna att veta vilka spelare dom har till matcherna när det är på det viset att man får värva från sina konkurrenter mitt under brinnande säsong.

Svenska fotbollsförbundet borde ändra så att det endast får ske mellan säsongerna, mellan höst- och vårsäsongerna. Då vet ju dom allsvenska klubbarna vilket lag samt vilka spelare som tillhör klubbarna under säsongen. Det är ett vettigt system att ha så att klubbarna kan planera bättre under seriespelet när Allsvenskan spelas under hela säsongen. Inte sådant system som dom har nu att allsvenska klubbarna får värva från sina konkurrenter mitt under brinnande säsong.