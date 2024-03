Insändare: Ge huvudmännen upprättelse

Per Richardsson, vd på Sparbanken i Karlshamn, bör få chansen att svara på intressanta frågor menar Bengt Olof Dike i sin insändare.

Per Richardsson, vd på Sparbanken i Karlshamn, bör få chansen att svara på intressanta frågor menar Bengt Olof Dike i sin insändare. Foto: Johan Hultgren

Jag ställde den under hösten 2022 vid en önskad intervju med bankens styrelseordförande, Martin Borgström , men där i stället efter dennes önskemål Richardsson blev huvudpersonen.

Jodå, Richardsson visste var bankskåpet skall stå, alltså där han ensam placerar det. Några månader tidigare, kort efter sitt tillträde som bankens nye chef, hade han för offentligheten trätt fram med det förbluffande beskedet, att banken skall byta sin fysiska och mer än hundraåriga tillvaro i det smått historiska, stolta, mycket rymliga och omtyckta huset i stadens centrum mot det en kilometer längre bort under uppbyggnad befintliga hus, som redan då och senare krävt alltfler miljoner från skattebetalarna.

Därmed får de kommuninvånare, som är kunder i sparbanken - via såväl sin bank och som skattebetalare - finansiera skandalhuset.

När Per Richardsson ombeds redovisa underlaget för sitt påstående inför fjolårets bankstämma, att det kostar 80 miljoner att renovera nuvarande hus - en orsak till flytten alltså - tiger han konsekvent! När han avkrävs kostnadskalkyl för flytten och vilken skillnaden i årliga utgifter blir för banken, svarar han att siffrorna är sekretessbelagda!

Under hela processen är alltså huvudmännen helt bortplockade från besluten. Det är med förlov otillständigt och blir inte bättre av att banken i fjol har, enligt uppgift, väckt tanken att reducera antalet huvudmän. De som enligt Sparbankernas riksförbund ”är representanter för insättarna med ändamål att övervaka sparbankens förvaltning. Huvudmännen har således en principiellt fundamental uppgift att för insättarnas räkning och utgör en hörnsten i Sparbanksidén. Huvudmännens uppdrag är därmed mer omfattande än själva deltagandet i sparbanksstämman” (Remissyttrande 3 juni 2020).

Den årliga hyressumman för banken i huset på piren är 5.120.000 kronor plus indexuppräkning. Kontraktet är tolvårigt och omfattar 2.215 ,kvadratmeters yta. Alltså 2.311 kronor per kvm. Banken står själv för skalskydd, nätverk, inventariekostnader och liknande. Den totala summan för kontraktsperioden är svår att fastslå men lär överstiga 100 miljoner. För att fastigheten skulle ha varit självfinansierad, nedskrivningar av värdet kunnat undvikas och därmed aktieägartillskott från skattebetalarna, hade kvadratmeterhyran behövt uppgå till cirka 8-000 kronor per kvm. Skattebetalarnas generositet gentemot sparbanken är alltså smått överväldigande.