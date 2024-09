Insändare: Gör något åt el-ändet

Elbolagen gör under vissa perioder stora övervinster. Detta drabbar det enskilda hushållet som tvingas betala överpriser för sin förbrukningsel. Det är också mycket problematiskt för den gröna industrin som är beroende av ett lågt elpris för att våga satsa på grön omställning. .

Men vad är då egentligen en övervinst? Låt oss konstruera ett exempel som i all sin enkelhet förklarar hur det fungerar. Elbolaget Vind producerar el till svenska hushåll och industrier. Landbaserad vindkraft behöver säljas för 40-45 öre per kWh för att vara lönsam.Till det kommer en energiskatt på 42.8 öre vilket gör ett utpris på cirka en krona per kWh inklusive moms. Men priset styrs inte av den lokala producenten. Det styrs av marknaden.