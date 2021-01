Insändare: Gott nytt och bättre år

…”Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälfvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningen till oss som famlar”

Under årets allra sista månad tänds också ett hopp för Europa. Som en välkommen julklapp gick förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien i lås. Ett avtal som inte kan överskattas. Inte minst har avtalet stor betydelse för Sverige där utrikeshandeln är motorn för vårt välstånd och med England som en våra viktigaste partners. Till detta ska läggas att EU även kunde enas om såväl en långtidsbudget som antagande av skärpta klimatmål. EU kunde också till sist äntligen få in viktiga skrivningar om rättsstatens principer, vilka ställer framtida krav på Polen och Ungern. Grundläggande demokratiska principer blir en förutsättning för att ta del av det omfattande stimulanspaket som nu antagits. ”Ring in det nya och ring ut det gamla…” ger oss hopp!