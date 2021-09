Insändare: Hela stödet måste fungera

Det finns en rad åtgärder som kan vidtas; köpa in en ny rullstol, be någon torka av hjulen eller köpa in en bra matta där Kornelia snabbt kan rensa hjulen innan hon rullar in på sina lektioner. När jag kom i kontakt med Kornelia och hennes familj hade de alltså levt i osäkerhet och blivit fast i en byråkrati som jag inte sett tidigare. Skollagen är oerhört tydlig och inte minst vår diskrimineringslagstiftning, det finns en skyldighet att anpassa genom hjälpmedel, genom assistenter etc så att alla elever ges möjlighet att gå i skolan.