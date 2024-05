Insändare: Here We Go Again!

Ja, rubriken ovan känns väl som den slogan som kännetecknar Karlskrona kommun funktionsstöd. Inte är det Brukaren i centrum i alla fall, det har vi ju sen tidigare konstaterat .

Karlskrona • 29 maj 2024 09:03

