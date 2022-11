Det blekingska landskapet har förändrats kraftigt. I skogsbygden har under det senaste seklet mer än två tredjedelar av den odlade jorden förvandlats till skogsmark. Vanligen har det blivit granplanteringar, men under de senaste årtiondena förekommer även björkplanteringar.

I sjösystemet fanns då bland annat ål. Åtminstone fram till 1950-talet var åltillgången god i Stensjön. Stensjön har utlopp både genom Listerbyån, men också via Nättrabyån. I den senare kan man fortfarande se en någorlunda välbevarad ålkista. I Listerbyån torde det vara få ålar fångade under innevarande sekel.

Likväl finns i systemet nya arter. Sutarna inplanterades under 1930-talet och kräftor under 1940-talet. De gamle påstår att de bästa fångsterna togs under de år då avloppen från Johannishus samhälle nära nog orenat släpptes ut i ån. Numera är det signalkräftor som fångas, men inte alls i samma mängder som förr.