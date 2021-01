Insändare: Hur tänker Postnord?

Jag bor på Sörby i Ronneby och får posten runt fem halv sex på kvällen. Men är det en vikarie som kör då har jag posten runt lunch. Gäller även sommarvikarie. Väldigt konstigt, tycker jag, om ordinarie chaufför har så mycket mer att göra var dag eller tar de in två chaufförer när den ordinarie inte är på plats? Nu pratar Postnord att de ska börja köra ut posten varannan dag då lär jag väl inte få posten förrän vid niotiden på kvällen om de har så mycket att göra nu så posten inte kommer förrän fem eller halv sextiden. Tur att man inte har ett företag som behöver den post som ska komma under dagen för att kunna gör en del jobb. Finns fortfarande en del som använder posten för en del saker som man inte vill ta via mail.