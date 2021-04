Insändare: Hurra för Karlshamns fritidsgårdar

En digital verksamhet via Discord har också arbetats fram där ungdomarna träffas via chatt och videosamtal med ca 100 aktiva ungdomar. Där erbjuds det samtal med olika vuxna som t ex polisen, viskvällar, tävlingar mm. Under dagtid har även personal funnits i gymnasieskolan och stöttat upp där.