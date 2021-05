Insändare: Kris i Ronneby

Min tolkning är att kommunalrådet vill strypa oppositionen. Att uttala sig negativt om kommunens utveckling är osolidariskt. Negativa inlägg måste först komma från kommunalrådet. Exempelvis har kommunalrådet tagit initiativ till beslutet att sänka de årliga personalkostnaderna med 40 miljoner kronor per år, innebärande 80 färre kommunanställda.

Oppositionens uppgift är bland annat att poängtera befintliga problem. Det påverkar, enligt min mening, inte befolkningsutveckling, etc. negativt. Folk ser problemen.

Just nu ser jag två allvarliga problem i Ronneby. Det första är den negativa befolkningsutvecklingen, som i sig kan vara svårast att åtgärda. Minus 261 under förra året. Minus under det första kvartalet i år. Vad värre är: Preliminära siffror för april antyder mer eller mindre ett ras.