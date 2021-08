Insändare: Kultur och teknik, hand i hand

Teknik vad har det då med landsbygden att göra? Jo det moderna skogsbruket är väldigt teknikberoende. Sedan moderna brukningsmetoder kom in i skogsbruket har under ca 70 års tid skogskubikinnehållet nästan fördubblats. Skogsavverkningarna har under samma period nästan fördubblats och ändå avverkas inte tillväxten.