Insändare: Kulturskymning och O, helga natt

För några år sedan lades Evert Taubes Värld på Liseberg ner. Det berodde troligen på att nya chefer tillträdde, och dessa verkade inte ha så stort intresse av vår nationalikon som lär betyda enormt mycket för en stor del av Sveriges befolkning. Samma sak på Skansen: Under många år var Taubedagen en stor höjdpunkt i slutet av sommaren, men för något år sedan upphörde det.

Nu blir jag förfärad över att det unika Jussi Björlingmuséet i Borlänge kommer att stängas vid årsskiftet, något som kultur- och fritidsnämnden beslutat. Skälet är dels ekonomi och dels vikande besökssiffror. Driften går på ca en miljon kr per år, vilket inte borde vara något större problem, kan jag tycka.

På kommunens hemsida under rubriken Sevärdheter borde det vara en bild av Björling, men istället är det en bild av ett rött hus, och Björling är inte ens omnämnd. Under rubriken Uppleva och göra nämns flera unga artister, men inte världsberömde Björling. Under rubriken Kultur är han förvisso omnämnd.