Insändare: Länge leve omsorgen!

Till alla ni som arbetar med dem som behöver våra tjänster, vet vi att ni gör det där lilla extra för våra medborgare just under dessa dagar. Vi kan bara uttrycka vårt varma tack till er som ger helgerna den extra glans för dem som behöver oss allra mest just nu. Att sätta upp den vackra julstjärnan i fönstret, klä julgranen och ta fram all den vackra juldekorationen till julen, betyder så mycket för dem.