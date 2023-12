Insändare: Låt orden också bli verklighet

Skulpturen "Non Violence" av Carl Fredrik Reuterswärd utanför FN-högkvarteret i New York.

Skulpturen "Non Violence" av Carl Fredrik Reuterswärd utanför FN-högkvarteret i New York. Foto: Tim Brakemeier

Våldets historia är människans historia. Krig, hat, kärlek, heder, aga, rån, misshandel, örfilar, mobbning... olika former av och olika orsaker till våld skiftar genom historien. Från det aggressiva grollet i hemmet och skolsalen, till maktkamper mellan ideologier och imperialister, efter oförrätter eller avund. När vuxna människor med imponerande cv deklarerar: aldrig mera krig! och inte kan se till att orden fullföljs, fortsätter våldet sätta prägel på varje generation.

Redan där påverkas barn av vuxnas ord och än mer av deras beteenden. Redan där kan kompetent personal notera avvikelser i lek och sociala kontakter. Tyvärr är personalomsättning vanlig och noteringar och föräldrasamtal känns obekväma. Det är redan här som stödjande och förebyggande åtgärder ska in. I förekommande fall är det just det som är viktiga och nödvändiga insatser i en fungerande integration. Föräldrakontakten är alltid det primära. Jag anser att institutioner i många fall kan göra mer skada än nytta. Såna saknar oftast den mänsklighet, värme och kärlek ett barn eller en ung människa behöver.

Den aktuella våldsvågen med skjutningar och bränningar drabbar redan utsatta områden och grupper mest. Ungdomar dras med, rekryteras. Ängslan, oro, dålig självkänsla och brist på goda förebilder ger under hela uppväxten symptom som kan tolkas som neuropsykiatriska problem. Sådant kan snabbt försvinna med våra produkter, säger läkemedelsföretagen. De marknadsför både centralstimulerande läkemedel och andra i syfte att ge elever arbetsro, bättre studieresultat och livskvalitet. Sådan bot kan bli förödande om inte andra effektiva åtgärder sätts in samtidigt och professionellt.

Om inte hemmiljön känns trygg och säker under uppväxten, kan alternativet bli positiva tillflyktsorter, där samhället med mentorer och stödfamiljer, föreningsliv och studier hjälper till. Annars kan valen bli destruktiva. Ungdomar i farozonen är inte hjälpta av ett samhälle mellan 9 och 17, det behövs dygnet och året runt. Ett nätverk fullt med engagerade, empatiska människor, som ställer krav och stärker självrespekt och framtidstro. En lärare, ledare, vaktmästare, polis, fältare, släkting, ja vi vet att historien är full av personer som med de rätta orden, den rätta kontakten kan ge vilsen ungdom, en puff mot valet av en bättre väg. Mer uppsikt, mer omtanke, mer social kontakt är det ungdomarna behöver, inte repressiv övervakning. Vi behöver se och höra att de mår bra.

Under helger samlas familjen, kanske med släkt och vänner, för att fira, festa och kanske frossa. Alkoholen spelar i många sammanhang en avslappnande och sammanhållande ingrediens. I alltför många hem tar alkoholens negativa effekter dödande inverkan på den gemensamma glädje och samvaro. Den oro som alkohol under decennier för att inte säga århundraden gett husfriden har förstärkts av alla de lyckopiller och droger som under långa tider ersatt flaskan som medel för verklighetsflykt.