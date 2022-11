I sak stämmer påståendet, men måste ses i sitt sammanhang. Det bygger på statistiska studier som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Under en följd av år har dödlighetssiffrorna i förhållande till de varierande lokala utomhustemperaturerna registrerats på hundratals platser runt om i världen. Extremt varma dagar medförde ökat antal dödsfall, men särskilt tydlig var ökningen under extremt kalla dagar. Men ”extrema” temperaturer varierar naturligtvis beroende på plats på jorden, och särskilt i delar av Afrika och på isolerade platser i Kina medförde riktigt kylig väderlek att fler människor dog. Samtidigt visade statistiken också att andelen dödsfall som kunde kopplas till extrema värmeböljor ökade efterhand från 2000 till 2019.