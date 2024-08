Insändare: Många politiker lever gott på regionens generositet

Men vi tar regionens organisation först. Den omorganiserades så sent som den 1 maj i år och innebar att sex förvaltningar blev en gemensam, där Peter Lilja blev förvaltningschef - en förstärkt maktposition, som på grund av den förestående pensioneringen blir kortvarig. Under sig har då Lilja sex olika ansvarsområden: hälso- och sjukvård, HR och lärande, ekonomi, service, utveckling och IT samt regional utveckling, som organisationen presenteras på regionens hemsida.