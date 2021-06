Insändare: Miljöpartiet i Sölvesborg försöker återigen misskreditera minknäringen

För det andra påstår miljöpartisterna i insändaren att minkgårdarnas del i problemet tydligt framgår av alla klagomål som löpande lämnas in till miljökontoret. Faktum är att det endast kom in fyra (4) olika klagomål mellan den 22:e och 26:e maj 2020. De fyra klagomålen kom från samma område och i rättvisans namn ska sägas att den ene hänvisade till ytterligare några personer han pratat med som också tyckte att det var många flugor. Var dessa flugor kommer ifrån vet dock ingen. I år har redan en av de få som klagade förra året hört av sig till miljökontoret. Jag säger inte att det är så i dessa fall men inom svensk djurhållning är vi generellt vana vid okynnesanmälningar från aktivister. Allt i akt och mening att helt enkelt jävlas med oss på alla möjliga sätt. Vi är minst sagt luttrade.

Husflugan och lilla husflugan är vanligt förekommande i närheten av våtmarker, åkerkanter, vid all djurhållning och gödsel därifrån, i komposter och runt sopkärl med mera. Flugan lägger sina ägg i ruttnande organiskt material och det finns i huvudsak tre olika kläckningsperioder under sommarhalvåret. En enda fluga kan lägga 150 ägg med 1-4 dagars mellanrum och kan under gynnsamma förhållanden under en säsong tillsammans med avkommor ge upphov till över 25 miljoner nya flugor. Vid varmt väder kan flugan normalt ge sig i väg ca 3-400 meter. Bor du längre ifrån kläckningsplatserna bör du således inte besväras alls. Eftersom minkgårdarnas gödsel, liksom all annan gödsel, är en av flera miljöer där flugor trivs har minkuppfödarna sedan tio år tillbaka ett bekämpningsprogram. Dels sätts förebyggande åtgärder in för att minimera tillväxten, dels bekämpas vuxna flugor på olika sätt. Vi tar frågan på allvar och gör vad som rimligen kan krävas och förväntas av oss för att minimera vår lilla del av alla flugor i kommunen.