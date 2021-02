Insändare: Minkarnas lidande fruktansvärt

Det finns idag ett trettiotal minkfarmer i Sverige, de flesta i de södra delarna. Nu har regeringen beslutat att det inte får avlas fram nya minkar under 2021 på grund av covid-19.

Minkarnas lidande på farmerna är fruktansvärt. De tillbringar sina korta liv i små trånga burar med endast nätgolv. Här ges inget utrymme för lek eller något annat naturligt beteende som är så viktigt för en mink. Under hösten gasas minkvalparna ihjäl under hemsk ångest. De kämpar emot eftersom deras lungsystem är väl utvecklat, minkar är trots allt semiakvatiska djur som är bra på att hålla andan under vattnet. De är också känsliga för luftvägssjukdomar, vilket märks när minkar insjuknat i och spridit coronaviruset.