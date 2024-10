Insändare: Moderat migrationspolitik ger resultat

Samtidigt har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet röstat helt olika i över 90 procent av voteringarna om regeringens reformer på migrationsområdet hittills, det enda de verkar ense om är att asylinvandringen till Sverige ska öka och oppositionens splittring är oroande för framtiden när vi just har brutit en dålig trend.

Sverige har under lång tid haft en mycket generös migrationspolitik som medfört att väldigt många människor har kommit till Sverige. Den stora invandringen, i kombination med den bristfälliga integrationspolitiken, har skapat ett stort utanförskap i vårt land.

Det är viktigt att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej i migrationspolitiken. Den som får uppehållstillstånd i Sverige ska få goda möjligheter att integreras in i det svenska samhället. Den som får avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Vi avskaffar rätten för asylsökande att bo i eget boende till förmån för Migrationsverkets mottagningscenter för att asylprocessen ska påskyndas och risken att asylsökande försvinner in i skuggsamhället minska. Under många år har skuggsamhället tillåtits växa. Det går inte att slå fast hur många människor som befinner sig i Sverige utan giltiga tillstånd. Vi behöver få kontroll över vilka människor som befinner sig här. Därför har regeringen gett myndigheterna i uppdrag att öka de inre utlänningskontrollerna och stärka återvändandeverksamheten.