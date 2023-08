Insändare: Myten om israelisk demokrati

Det är, enligt Herzog, en levande demokrati som just nu utmanas – förhoppnings tillfälligt – av högernationalistiska krafter, som vill ge politiker mer makt över rättssystemet. Människor demonstrerar i 100.000-tal mot förändringarna, ett levande bevis för demokratins styrka.

Enligt israelisk lag kan varje jude, var som helst i världen, bli medborgare i Israel. Någonting däremot omöjligt för alla de palestinier som fördrevs vid Israels bildande 1948 och deras efterlevande – som fortfarande efter 75 år bor i flyktingläger i grannländerna. Medan alla israeler har rösträtt är 5 miljoner palestinier under israelisk kontroll på Västbanken och i Gaza förhindrade att besluta om sin framtid på nationell nivå.

Medan bosättarna på Västbanken lever under civila israeliska lagar lyder palestinierna under ett system av militärorder – som gör att till exempel barn ner till 12 års ålder kan ställas inför militärdomstol för stenkastning. Medan israeliska bosättare rör sig fritt på egna vägar mellan Västbanken och Israel tvingas palestinierna till dagliga kontroller och förnedring i över 500 olika militärposteringar. I Gaza lever över 2 miljoner palestinier under israelisk avspärrning utan mänskliga rättigheter i något som med rätta kallats för världens största utomhusfängelse.