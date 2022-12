Insändare: När andra världskriget började

Talet direktsändes i alla tyska fabriker, restauranger biografer och teaterlokaler, och alla affärer skulle hållas stängda under tiden som Hitler talade.

Svaret kom också ganska snart efter att Hitler hållit sitt beramade tal i Tysklands riksdag. Inom mindre är tre månader efter talet föll tyska stridskrafter in i Polen, och det andra världskriget tog sin början.

Det innebar för min del att jag under drygt tre och ett halvt bara såg min far under hans kortvariga permissioner från vakthållningen och de ibland uppflammande skärmytslingarna vid Sveriges gränser, i öster mot Finland, i väster mot Norge.