Insändare: Nu blir det troféjakt!

De få lodjur som faktiskt river tamdjur skulle kunna hanteras med skyddsjakt, dvs jakt som inriktas just på djur som orsakat skada. Men de lodjur som skjuts vid licensjakten är till största delen sådana som inte gjort någon skada. Därför är licensjakten meningslös när det gäller att minska denna risk.

Istället ökar licensjakten risken för inavel. Lodjursstammen växer långsamt även utan jakt eftersom den är så geografiskt isolerad. För att göra det ännu värre sker licensjakten under djurens parningssäsong och riskerar att störa den lilla tillväxt som skulle ske. I början av 2010-talet ledde licensjakten till att lodjursstammen kraschade och jakten ställdes in under flera år.