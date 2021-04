Insändare: Ont i magen av bästa jobbet

Planerade aktiviteter med barnen får ställas in. Personalen, inte chefen, lägger mycket tid på att planera om, räkna barn och personal och pussla så att dagen går ihop. Tid som borde läggas på barnen.

Vi HAR klarat det. Men nu går det inte längre! Gränsen är nådd för längesedan. Samtidigt får man höra att Utbildningsförvaltningen i Olofström gått plus tack vare att man inte behövt sätta in vikarier! Behövt?!? Vi har inte FÅTT sätta in vikarier på förskolan!