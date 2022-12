Insändare: Öppet brev till Karlskrona kommun

Hur kan ni tjänstemän, högt uppsatta inom Kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun acceptera att resurs efter resurs dras in på skolenheten? Hur kan ni acceptera att en klass i lågstadiet ska ledas av en yngre vuxen (under 20 år) utan utbildning inom skola när ordinarie ska vara föräldraledig? Har ni sökt efter en vikarie? Får barnen verkligen de kunskaper som dem har rätt till? Kan ni garantera detta? Ses varje elev som en enskild individ av er på kunskapsförvaltningen? Det betvivlar vi starkt. Då är det hög tid att ni visar att ni bryr er.

I somras drogs det in resurs efter resurs så väl i förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. Det finns elever i lågstadiet som idag inte går till skolan för att de känner sig otrygga. De går alltså inte till skolan!? Hur kan ni acceptera att det inte görs något åt detta och sätts in resurser för att alla elever ska känna sig trygga?

Resurserna som nu sagts upp, runt 5 st heltidstjänster totalt på skolenheten, fanns bland annat för att kunna se om någonting händer i korridorerna, under lektionerna, på rasterna men även innan och efter skolan börjar. Vart är den tryggheten nu?

Resurserna drogs in för att skolorna (skolenheten) ska komma ifrån sitt underskott i ekonomin.

Varför ska våra elever bekosta rektorns val av att dra in mängder med resurser så barnen inte känner sig trygga i skolan? Resurser som hjälper de elever som kanske halkar efter lite, som inte har samma förutsättningar att få hjälp i hemmet eller bara behöver en liten extra klapp på axeln?

Rektorn på skolenheten har närvarat vid ett föräldramöte som avsåg mellanstadiet nu i höstas, för övrigt har rektorn lyst med sin frånvaro under andra möten som varit.

Vi fick veta att dessa resurser dragits in precis innan sommarlovet i år, och vi fick inte till något föräldramöte innan sommaren med rektorn för att kunna bemöta detta. Det är under all kritik.