Insändare: Panncentralen, vilken funktion?

Däremot skriver alla om hur viktig Panncentralen är för just deras eget personliga välmående, behöver man inte bry sig om andras välmående också?

Tydligen ska det från början ha varit en integrationsåtgärd. Men då undrar jag vad är det för moral man integreras i? Bör inte den viktigaste faktorn i ett Folket Husdrivet integrationsprojekt vara just solidaritet om medmänniskan? Ska man lära ut ”survival of the fittest” på ett sådant ställe?