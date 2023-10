Insändare: Rättvisa eller krig

Jag minns en fråga som ställdes för 20 år sedan under ett krig i Gaza. En journalist frågade en politiker om konflikten mellan Palestina och Israel någonsin skulle ta slut. Svaret var kyligt och nedslående: 'Inte under min livstid i alla fall.' Nu, vid 35 års ålder, reflekterar jag över om vi någonsin kommer att få uppleva fred i den delen av världen under min livstid.