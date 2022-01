Insändare: Rösta C, slipp SD

C behöver samverka och kan på goda grunder göra det. C har en jordnära förankring i det svenska bondesamhället och närhet till landsbygdens villkor och miljöfaktorernas roll. Hos C finns viljan till ett öppet och rättvist samhälle. Förebilder kan hämtas redan på Jesu tid när månglarna drevs ut ur templet, eller när Jesu bror Jakob inrättade ett kollektiv efter principen Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.