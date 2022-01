Det ”försämrade säkerhetspolitiska läget” har sin grund i att väst vägrar ta in och acceptera att rädsla ligger bakom Rysslands agerande i och kring Ukraina. När NATO bjuder in Ukraina till medlemskap känner sig Ryssland hotat. Naturligtvis! Deras flottbas på arrenderad mark (i Krim) faller i fiendens händer.

Nu har de satt ned foten och förklarat hur de ser på att inte bara Ukraina och Georgien bjuds in till NATO-medlemskap utan att även Sverige och Finland alltmer dragits in i NATO-samarbetet, och de sätter gränsen vid också vårt NATO-medlemskap. Det är kanske inte så smart att kräva något av fria stater men är det förenligt med fredlig samlevnad och god konflikthantering att frånkänna den andra sidan känslor (som DN gör när de påstår att det inte ligger rädsla utan maktanspråk bakom agerandet) och inte ta in och försöka förstå vad som händer och varför?