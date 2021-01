Insändare: Sanningen om Panncentralen

Om nu Panncentralen är så viktigt för människor att umgås och utvecklas på så undrar jag varför man tillåter att man lurar pengar av vissa deltagare som kanske inte förstår bättre? Alla de som älskar Panncentralen var fanns ni för Ida Haglöf under tiden hon skinnades på pengar? Folkets Husföreningen har ju totalt misslyckats med sitt uppdrag om att lära ut solidaritet till svaga människor i detta fallet. Gamla människor som minns varför folkrörelser startades har nog inget minne av att lycksökare bedrog lite sämre bemedlade människor för sitt eget höga nöjes skull. Det ligger inte i arbetarrörelsens intressen.

Samtidigt är det Karlskronas skattebetalare som understödjer verksamheten med sina pengar och jag fattar inte att de fortfarande har något förtroende för den. Ni som ber oss se Both Sides of the Story, vad är det vi har missat i så fall?