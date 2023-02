Insändare: SD och demokratin

Insändarskribenten undrar om demokrati och folkstyre verkligen har sjunkit in hela vägen hos SD-ledaren?

Mer kostsamma och långtgående beslut var t ex att låta det skandalomsusade, privata Frösunda äldreboendet etablera sig i kommunen med löfte om att tillse att deras boenden fylldes först – vilket, utöver omvittnad dålig omsorg och personalpolitik, medförde att dementa äldre tvångsförflyttades från kommunala äldreboenden. Beslutet att rabattera tomtpriset till en liknande, privat koncern inom en liknande verksamhet är ett annat exempel.

Flera av de förslag och beslut som fanns på agendan under denna tid ifrågasattes, som sig bör, av oppositionspartierna S, V, L och C. Vissa förslag togs vidare i den demokratiska ordningen genom att kräva ett mer omfattande utredningsarbete innan beslut, andra överklagades etc.