Januariöverenskommelsens skrivningar har begränsat ingående partiers politiska rörelsefrihet men inte demokratins status. V, som var den tillträdande regeringens förutsättning, ställdes utan inflytande. C kallar felaktigt V för "ytterkantsparti". De gör det mot sitt egna och mot sina väljares bättre vetande, men i linje med sin partistyrelses strävan efter att vara en maktfaktor i den politiska mitten. Utifrån den positionen vill C värna demokratin. Det hindrar inte M från att erbjuda C ett glesbygdspaket i utbyte mot en statsminister som tar stöd av SD, som i sin tur då undrar: ni skulle ju samverka med oss och inte med ett parti - C - som motverkar oss. L - antagonisterna - har däremot gjort ett föredömligt val enligt SD, som ser fram emot att få använda L som dörrmatta men ännu hellre ser att de lämnar riksdagen. C tackar förstås nej till glesbygdspaketet, medan M oförstående står kvar i förundran över att delar av oppositionen inklusive M ses som odemokratisk. När demokratin är på glid rämnar tilliten, och vi får skäl att undra "vem i hela världen kan man lita på".