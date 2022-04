Insändare: Se hönset i ögonen

För hur mår egentligen hönorna som värper de många ägg vi äter? Jag har själv sett in i ögonen på några av dem. Bakom gallerna trängdes de tillsammans med andra hönor utan att ens kunna sträcka på vingarna. I samma bur lever de instängda under hela deras liv utan någon möjlighet att fly. Enligt lagen behöver de inte ha mer yta än storleken på ett A4-papper per individ.