Insändare: Sjukvårdskrisen i sydöstra Sverige

Den ekonomiska situationen i våra regioner är ansträngd. Detta är allvarligt. Inte minst gäller det sjukvården där våra äldre, liksom övriga, precis just har lämnat pandemin bakom sig men där behoven inte minskar. Snarare är det tvärtom med en åldrande befolkning. Våra regioner har på ett för medborgarna bra sätt klarat ansträngningarna under de utmaningar vi stått inför under pandemin.