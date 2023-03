Insändare: Skam för Karlshamn

Sanningen är att Karlshamnsverket inte kördes en enda gång under 2022 för att det var elbrist i Sverige. En gång startades det på grund av brist i Polen. Alla andra gånger under det gångna året handlade det enbart om att tjäna pengar (Per Ribbing och Göran Bryntse i Aftonbladet 23 januari 2023).