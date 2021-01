Insändare: Skattefritt sju veckor

Skillnaden mellan Ronneby och Österåker kan översättas till att man i Österåker under sju veckor slipper betala kommunalskatt! För en normal löntagare är skillnaden i skatt mer än 10 000 kronor per år. Om Ronneby skulle sänka skatten till den nivå, som gäller i Österåker, blir inkomstbortfallet mer än 200 miljoner kronor per år.