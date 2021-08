Insändare: Skillnad på våld och våld

Under en och samma vecka dödades fem obeväpnade palestinier av israelisk militär på ockuperat område. Mohammed Mo´ayad Abu Sarah (12) hade varit med sin far och två bröder och handlat när deras bil på hemvägen stoppades av israeliska soldater - som sedan oprovocerat började skjuta rätt in i bilen. Mohammed dödades omedelbart medan de övriga klarade sig. Under begravningen av pojken dödades sedan ytterligare en ung palestinier, Shawkat Za´aqeeq (21), när militären sköt honom med skarp ammunition på 70 meters avstånd.