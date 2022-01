Insändare: Skolans systemfel

C, MP och V håller med, medan den övriga oppositionen värnar de välbeställdas rättigheter och den ojämlika skolans bestående. De försvarar därmed segregation, valfrihet, valsystem och skolkoncernernas vinster. Vinster som dessa skolor med lägre lärartäthet, lägre löner, färre behöriga lärare och med elever som kostar mindre kan omsätta för egen vinning.

Samma skolpeng per elev oavsett behov och kostnad driver locktonerna till den egna skolan, driver segregationen och ökar orättvisorna i den svenska grundskolan.

Idag har de skolorna ersatts av vinstdrivande koncerner som tjänar pengar på skolsegregationen. De som ser skolan som en fabrik för korvstoppning efterlyser tydligare kunskapskrav, mer faktarelaterade och lätt mätbara. Det snävar in kunskapssynen. Lärarnas pedagogiska och kunskapsförmedlande uppgift är större än så.

Varje skola prioriterar både ordning och kunskapssökande. Problemet idag är att de systemfel som har byggts in i den svenska skolan via kommunaliseringen och via vår organisation av friskolereformen sedan 1990-talet har skapat så olika förutsättningar för barn och ungdomar i den obligatoriska skolan.