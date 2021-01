Insändare: Sluta med konfettikanoner

Dagarna efter nyår gick jag omkring i min lilla stad och blev ledsen varje gång det syntes små metalliska plastbitar på marken. Plastskräpet var rester från så kallade konfettikanoner/konfettirör som använts i samband med nyårsfirandet. Papperstunna och nästan viktlösa sprids plasten lätt över stora områden. Efter att under nyårsnatten spridit feststämning i ett par sekunder är resterna från konfettikanonerna mycket svåra att städa upp. Likt all annan plast bryts de inte heller ner. Ute i naturen sönderdelas de bara och blir till slut vad som kallas mikro- och nanoplast. Små plastfragment som tas upp av både djur och växter. Till slut kommer de även in i våra egna människokroppar.