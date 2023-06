Lite sakta, sakta börjar det dock sjunka in också hos statsminister Ulf Kristersson att allt fokus på hårdare straff och inlåsning av unga brottslingar inte löser just något av grundproblemet med unga som i tidig ålder socialiseras in i gängen som springpojkar. Det framgick av hans tal på Gotland 28 juni medan lösningarna på just det här lyste med sin frånvaro.